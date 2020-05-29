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Haber Giriş: 29.05.2020 - 14:27,Son Güncelleme:

Kornerlerin efendisi! Bundesliga iddaa kuponuyla 1.719 TL kazandı...

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Kornerlerin efendisi! Bundesliga iddaa kuponuyla 1.719 TL kazandı...
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Bundesliga'nın geri dönüşü hem iddaa şevkimizi arttırdı, hem de kazancımızı... "Hakim72" adlı Misli.com üyesi standartın dışına çıktı, sadece korner tercihlerinden oluşan bir kupon yaptı ve 1.719 TL kazandı!

Bu bir ilandır

Koronavirüs salgını nedeniyle Belarus, Nikaragua gibi liglerle boğuşuyorduk. Almanya Bundesliga'nın geri dönüşü hem şevkimizi arttırdı, hem de iddaa kazancımızı...

"Hakim72" adlı bir Misli.com üyesi, herkesin aksine kornerlere yönelmenin mantıklı olduğunu düşündü ve 7 maçlık "İlk Yarı Korner 4.5 ÜST" kuponu yaptı.

Hem de ne kupon...

4 tanesi Bundesliga'dan 3 tanesi de bir alt lig olan 2. Bundesliga'dan toplam 7 maçlık kupondaki kornerler dakikalar 40'ı göstermeden kazanca dönüştü!

50 misli oynadığı iddaa kuponuyla 1.719 TL kazandı.

İşte o kupon...

Kornerlerin efendisi Bundesliga iddaa kuponuyla 1.719 TL kazandı...

 

Kornerlerin efendisi Bundesliga iddaa kuponuyla 1.719 TL kazandı...

Haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen katıl...

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