Korkunç olay! Maçtan çıkan hakemlere saldırı! Arabayı yaktılar, hakem yaralandı...

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Bosna Hersek Premier Ligi'nde geçtiğimiz gün olaylı bir maç oynandı. Velez Mostar'ın Borac Banja'yı konuk ettiği maçta verdiği kararlarla ev sahibi takım taraftarlarının tepkisini çeken hakem Sabrija Topalovic, canını zor kurtardı.

Borac Banja'nın 2-0 kazandığı mücadelede tartışmalı kararlar veren hakeme tepki göstrermek için bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren Velez Mostar taraftarları, Topalovic'e saldırmak istedi.

ARABASIYLA STADYUMU TERK ETTİ

Sahada linç edilmekten zor kurtulan hakem, iki yardımcısıyla birlikte arabasına binerek Saraybosna'ya dönmeye çalıştı ancak şiler istedikleri gibi gitmedi.

ÖNÜNÜ KESTİKLERİ ARABAYI ATEŞE VERDİLER

Holiganlar, hakemlerin bulunduğu arabanın önünü keserek meşalelerle aracı ateşe verdi. Hakem Topalovic ve beraberindeki iki yardımcısı güç bir şekilde aracı terk etti. Yarımcılarından birinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.