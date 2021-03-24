Korkulan zaman geldi! Futbolda koronavirüs vakaları artar mı?

2022 Dünya Kupası eleme maçları nedeniyle liglere ara verilirken birçok futbolcu, milli takımları için ülkelerine gitti.

Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Manchester City'nin ünlü teknik direktörü Pep Guardiola ise geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda Mart ayında verilecek milli aradan dolayı korktuğunu söylemişti.

KORKTUĞU GÜNLER GELDİ...

Guardiola'nın 'korktuğu' milli araya girmişken İspanyol teknik direktörün sözleri bir kez daha akıllara geldi. İspanyol teknik direktör, mart ayında verilecek arada milli takıma katılan oyuncuların koronavirüs riski altında olduğunu söylemiş ve futbolcuların durumunu kontrol altında tutmanın zorlaşacağını belirtmişti.

'KORONAVİRÜSÜN YAYILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Pep Guardiola, ''İnsanlar seyahat edecek, kulüpler milli takımlarına gidecek ve bunu kontrol etmesi zor olacak. Maalesef koronavirüsün yayılacağını düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim ya da tahmin edebilirim. Olacak demiyorum ama deneyimlere bakınca dünya çapında ikinci ve üçüncü dalga yayıldı. Harekete geçiyorsan bu riski de göze alıyorsun. Liglerde artık pek fazla vaka çıkmıyordu çünkü kimse gezmiyor, ev ve tesis arasında gidip geliyorlar. Milli takım için ise onlara sadece dikkatli olmaları gerektiğini söyleyeceğiz, elimizden başka bir şey gelmez.'' diye konuşmuştu.

Bu sözlerin ardından gözler milli takımdaki oyunculara çevrilirken futbol dünyası, Guardiola'nın haksız çıkmasını umuyor.

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