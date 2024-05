"Korkak herif" çıkışı yapan Kerem Aktürkoğlu'ndan açıklama: Onların seviyesine inmem

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Rams Park'taki olaylı maçta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan açıklama geldi.

Mücadele sonrası stadı terk ederken gergin olduğu gözüken Kerem Aktürkoğlu, "Korkak herif" diyerek stattan ayrılırken sosyal medyadan yaptığı bir açıklama ilke taraftara seslendi.

Kerem Aktürkoğlu açıklamasında, "Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir ancak; onların seviyesine inmez. Ancak Galatasaray, tarihi boyunca her zaman her zorluktan geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz, hakkımız olan şampiyonluğu kazanabilmek adına, sezonun son haftasında her şeyimizi vereceğiz." dedi.