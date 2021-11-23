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Koreliler, Premier Lig’i bırakıp Kim’li Fenerbahçe’yi seyretti

#Fenerbahçe#Kim Min-Jae#Galatasaray

Güney Koreli sosyal medya fenomeni Çabi, derbi maçın ülkesinde olağanüstü ilgi gördüğünü duyurdu. Derbi ile aynı saatte bir başka Koreli, Son’un forma giydiği Tottenham’ın Leeds ile maçı olmasına rağmen halkın çoğu G.Saray-F.Bahçe’yi seyretti. “İstanbul derbisi, F.Bahçe için iyi bir reklam oldu” diyen Çabi, G.Saraylıların yaptığı koreografiye de gönderme yaparak, “Squid Game, Min-Jae’yi gaza getirdi” dedi.

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Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısında aldığı galibiyette Mesut Özil ve Crespo golleriyle öne çıkarken, savunmanın kahramanı Kim Min-Jae oldu. Güney Koreli stoper, 57. dakikada Van Aanholt’un pasında bomboş durumdaki Halil’den önce davranıp topu uzaklaştırırken, 78. dakikada Cicaldau’nun çektiği şuta göğsünü siper edip topun kaleye girmesini önledi. Bu müdahaleleriyle galibiyeti getiren Kim, takımına sadece saha içinde değil saha dışında da büyük katkı yapıyor.

KORE HALKININ DERBİ YORUMLARI MUAZZAM

 Türkiye’de yaşayan Güney Koreli sosyal medya fenomeni Çabi, Galatasaray-Fenerbahçe maçı sırasında Twitter’dan yayımladığı mesajlarda, Kim Min-Jae sayesinde ülkesindeki futbolseverlerin derbiye yoğun ilgi gösterdiğini duyurdu. Çabi, “Kore’de şu an sabah 04.00 olmasına rağmen futbol sitelerinde 7080 bin kişi anlık İstanbul derbisi ve Kim Min-Jae’nin performans yazılarını okuyor, konuşuyor. Bu gece bir yandan da Kore’de çok iyi bir İstanbul derbisi, Süper Lig ve Fenerbahçe reklamı oldu” diye yazdı.

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BİR DE GANGNAM STYLE ÇALSAYDI GOL ATARDI!

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Çabi, aynı saatte bir başka Koreli futbolcu Heung-Min Son’un forma giydiği Tottenham’ın Leeds United ile maçı olmasına rağmen Korelilerin çoğunun İstanbul derbisini izlediğini de belirterek, “Yorumlar muazzam keyif aldıkları yönünde” dedi. çabi ayrıca Galatasaray taraftarlarının maç öncesi yaptığı Güney Kore dizisi ‘Squid Game’ koreografisine dikkat çekerek, “Squid Game, Min-Jae’yi gaza getirdi. Bir de Gangnam Style (Koreli müzisyen PSY’nin tüm dünyayı saran şarkısı) çalsaydı Min-Jae gol atardı!” ifadelerini kullandı.

ViTOR PEREiRA’Yı MAHCUP ETMEDi

Kim Min-Jae, Vitor Pereira’nın tavsiyesi sonucu geldiği Fenerbahçe’de bu sezon 17 resmi maçta forma giyerken, ortaya koyduğu başarılı futbolla portekizli teknik adamı mahcup etmedi.

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