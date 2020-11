Koreli hayranlar T1’e katılmaması için LS’ye cephe aldı

Kısa süre önce LS, eski kullanıcı adıyla “LastShadow”un, T1’e LCK’nin İngilizce yayınlarında yayıncı ve yorumcu olarak katılacağı söylentileri dolaşmaya başladı. Geçmişte StarCraft’ta hile yapması ve Sebastian “Malice” Edholm’un ırkçı söylemlerini desteklemesi sebebiyle League of Legends topluluğundan bazı insanlar tarafından pek sevilmiyor. Her ne kadar bazı hatalar yaptığı bir geçmişi olsa da bir takım toksik ‘hayran kitlesinin’ kendisine karşı takındığı tutum ve aldığı tavırlar geçtiğimiz gün oldukça sırları aştı. Söylenenlere göre büyükannesinin takıntılı T1 hayranları tarafından tacize uğramasının ardından Twitter hesabını kapatan LS, bir süre sosyal medyada aktif olmayacak.

Bu olayın gün yüzüne çıkmasının ardından LS’ye destek verenler de açıklamalarda bulundu. Fnatic’ten Gabriël “Bwipo” Rau, Twitlonger’dan yayımladığı açıklamada kendisinin League of Legends’ta analizde olduğu kadar koçlukta da yetenekli olduğunu söyledi. Koreli hayranlarını T1 hayranı mı yoksa LCK hayranı mı olduklarını yeniden gözden geçirmeye davet etti ve T1’in "Faker'ın 4. Worlds kupasını kazanmasına yardımcı olmak için kararlarını verdiğine" inandığını belirtti.

100 Thieves’in eski LCK sunucusu ve şimdiki menajeri Christopher “PapaSmithy” Smith de hayranların LS’ye karşı tutumunu doğru bulmadığını belirtti: “Hayranlar herhangi bir şeyden elbette memnun olmayabilir ancak sevmediklerini birini bir cadı avı hedefi haline getirmeleri bence onları bu senaryoda sadece toksik birer hayran durumuna düşürüyor.”

Seeing this crusade against LS & a bold new direction in an LCK team's coaching staff continue to gain traction has been very disappointing to me - Fans are welcome to be skeptical, but a witchhunt to stop it happening in this scenario is peak toxic fandom IMO https://t.co/JzlyMKcklI