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Koray Günter koronavirüsü yendi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman futbolcusu Koray Günter'in son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığın ve hastalığı atlattığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunmacının son Kovid-19 testinin negatif sonuçlandığı belirtildi.
Hellas Verona, Koray Günter'in 11 Ekim'de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Günter, yaklaşık 20 gündür evinde tecrit altındaydı.
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