Koray Durkal yazdı: Trabzon'da hedef sadece Süper Lig mi?

Hürriyet spor yazarlarından Koray Durkal, Trabzsonpor'u yazdı.

Kupadaki Alanya maçında iyi değildi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2-0 kazanılan Vanspor maçı sonrası Trabzonspor’un kulübesi seviye olarak yetersiz demiştim. Fatih Tekke, Alanyaspor karşısında da benzer tercihlerle sahaya çıktı. 17. dakikada gelen Alanyaspor golü sonrası yine üretken olamayan ligdeki performansının çok gerisinde bir Trabzonspor izledik. Genç kaleci Onuralp’in kritik birkaç kurtarışı Trabzon’u oyunda tuttu.

REKABETÇi BiR KULÜBE ŞART

Tıpkı Van maçında olduğu gibi son yarım saatte yapılan değişiklikler hücum aksiyonlarını artırdı ama sonucu değiştirmeye yetmedi. Bu kadar yoğun ve sıkışık takvimler geniş ve kaliteli kadrolara ihtiyaç duyar. Trabzonspor sadece lig yarışında olmak istiyorsa bu tercihleri anlayabilirim. Ancak rekabetçi bir kulübe olmadığı sürece ligde de başarı çok uzun soluklu olmaz.

Trabzonspor her zaman yerli oyuncu üretiminde ülkenin önemli kulüplerinden olmuştur. Son yıllarda ise kötü yabancı transferlerini bir kenara bırakırsak yerli oyuncu kalitesinde de önemli eksikler olduğunu söyleyebilirim. Tüm bunları üst üste koyarsak Fatih Tekke’nin yazmak istediği hikayenin gerçekleşmesi için onun planına sadık kalınması şart. Geldiği günden bu yana başarılı olduğunu görmezden gelemeyiz ama bu oyun planı her mevkide kaliteli oyuncu eklemeleriyle sürdürülebilir.