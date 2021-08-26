Koral Berkin Kutlu, Tokyo 2020'de finale kalamadı

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Koral Berkin, seçmelerde ilk seride yarıştı.



15 yaşındaki milli sporcu kendi serisini 1.20.20'lik dereceyle 5. sırada bitirdi.



Toplam 13 yüzücünün mücadele ettiği ve ilk 8'in final bileti aldığı seçmelerde genel sıralamada 10. olan Koral Berkin, finale kalamadı.