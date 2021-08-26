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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 26.08.2021 - 09:39 | Son Güncelleme:

Koral Berkin Kutlu, Tokyo 2020'de finale kalamadı

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Koral Berkin Kutlu, Tokyo 2020'de finale kalamadı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde yüzmede erkekler 100 metre serbest S5 kategorisinde Koral Berkin Kutlu, final bileti alamadı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Koral Berkin, seçmelerde ilk seride yarıştı.

15 yaşındaki milli sporcu kendi serisini 1.20.20'lik dereceyle 5. sırada bitirdi.

Toplam 13 yüzücünün mücadele ettiği ve ilk 8'in final bileti aldığı seçmelerde genel sıralamada 10. olan Koral Berkin, finale kalamadı.

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