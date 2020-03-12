Kopenhag'ın hocası Solbakken'den Başakşehir maçı sonrası tepki!

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Staale Solbakken, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Solbakken, "Penaltı durumu var mı yok mu bilmiyorum, tekrar izlemem gerekiyor. Başakşehir'in bizden daha iyi olduğunu ve bu yüzden hak ettiklerini söyleyebilirim."

Solbakken sözlerini "Bu maçın koronavirüs nedeniyle oynanmaması gerekiyordu. Önümüzdeki haftaki maç büyük ihtimalle oynanmayacak. Futboldan önemli şeyler var. Bugün burada taraftar vardı, önümüzdeki hafta olmayabilir. UEFA'nın daha fazla sorumluluk alması lazımdı." ifadeleriyle tamamladı.





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