MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKopenhag'ın hocası Solbakken'den Başakşehir maçı sonrası tepki!
GeriFutbol Kopenhag'ın hocası Solbakken'den Başakşehir maçı sonrası tepki!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 12.03.2020 - 23:12,Son Güncelleme:/

Kopenhag'ın hocası Solbakken'den Başakşehir maçı sonrası tepki!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kopenhag'ın hocası Solbakken'den Başakşehir maçı sonrası tepki!
Abone Olgoogle-news

Kopenhag Teknik Direktörü Staale Solbakken, Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Staale Solbakken, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Solbakken, "Penaltı durumu var mı yok mu bilmiyorum, tekrar izlemem gerekiyor. Başakşehir'in bizden daha iyi olduğunu ve bu yüzden hak ettiklerini söyleyebilirim."

Solbakken sözlerini "Bu maçın koronavirüs nedeniyle oynanmaması gerekiyordu. Önümüzdeki haftaki maç büyük ihtimalle oynanmayacak. Futboldan önemli şeyler var. Bugün burada taraftar vardı, önümüzdeki hafta olmayabilir. UEFA'nın daha fazla sorumluluk alması lazımdı." ifadeleriyle tamamladı.

Kopenhagın hocası Solbakkenden Başakşehir maçı sonrası tepki

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle