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Kopenhag‘ın Cornelius pişmanlığı

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#Andreas Cornelius#Kopenhag#Trabzonspor
Kopenhag‘ın Cornelius pişmanlığı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 07:00

Kulübün futbol direktörü Christiansen isim vermeden golcü isim Andreas Cornelius'u hedef aldı. 

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Danimarka’da bu sezon henüz üst üste 2 galibiyeti bulunmayan ve çıktığı son 3 lig maçından beraberlikle ayrılan Kopenhag’da Trabzonspor’dan transfer edilen Andreas Cornelius da beklentileri karşılayamadı. Cornelius’u alan ve eleştirilerin hedefinde olan futbol direktörü Peter Christiansen sessizliğini bozdu.

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Christiansen direkt Cornelius’un adını vermese de yaptığı açıklamada, “Elbette eleştiriler olabilir. Sorumlusu sonuçta biziz. Oyuncu transferleri ya da teknik direktör ile yolların ayrılması gibi kararlar verilmesi kolay kararlar değil. Ama transferlerde hata yapıyorsunuz. Bu dünyada hiçbir şeyde yanılmayan birinin olduğunu da sanmıyorum” dedi.

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#Andreas Cornelius#Kopenhag#Trabzonspor

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