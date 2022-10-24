Kopenhag‘ın Cornelius pişmanlığı

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Danimarka’da bu sezon henüz üst üste 2 galibiyeti bulunmayan ve çıktığı son 3 lig maçından beraberlikle ayrılan Kopenhag’da Trabzonspor’dan transfer edilen Andreas Cornelius da beklentileri karşılayamadı. Cornelius’u alan ve eleştirilerin hedefinde olan futbol direktörü Peter Christiansen sessizliğini bozdu.

YANILMAYAN BiRi YOKTUR

Christiansen direkt Cornelius’un adını vermese de yaptığı açıklamada, “Elbette eleştiriler olabilir. Sorumlusu sonuçta biziz. Oyuncu transferleri ya da teknik direktör ile yolların ayrılması gibi kararlar verilmesi kolay kararlar değil. Ama transferlerde hata yapıyorsunuz. Bu dünyada hiçbir şeyde yanılmayan birinin olduğunu da sanmıyorum” dedi.