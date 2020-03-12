Haber Giriş: 12.03.2020 - 16:59,
Kopenhag'dan rövanş maçı için 'erteleme' açıklaması
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Başakşehir'in rakibi Kopenhag, 19 Marttaki rövanş maçının ertelenmesini UEFA'dan talep ettiklerini açıkladı.
Kopenhag'ın açıklaması şu şekilde:
UEFA ve Başakşehir'e Danimarka'daki corona virüs durumunu anlattık ve hükümetin aldığı kısıtlama kararlarını bildirdik. 19 Mart'taki rövanş maçının ertelenmesini umuyoruz. Son kararı UEFA verecek.
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