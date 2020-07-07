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Haber Giriş: 07.07.2020 - 23:08,Son Güncelleme:

Kopenhag Yarı Maratonu iptal edildi

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Kopenhag Yarı Maratonu iptal edildi
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13 Eylül'de yapılması planlanan Kopenhag Yarı Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından duyulan endişe nedeniyle iptal edildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılacak ve 110'dan fazla ülkeden binlerce sporcunun katılacağı maratonun koronavirüs nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Maratonu izlemek için bilet alanların, biletleri 19 Eylül 2021'de yapılacak yarış için kullanabilecekleri veya ücreti geri temin edebilecekleri aktarıldı.

Kopenhag Yarı Maratonu iptal edildi

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