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Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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#Kopenhag Trabzonspor#Kopenhag Trabzonspor Maçı#Şampiyonlar Ligi
Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 09:29

Kopenhag Trabzonspor maçı, Bordo Mavili temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilerleyişi için kritik bir önem arz edecek. Danimarka ekibi ile kariyerinde ilk kez karşılaşacak olan Trabzonspor, galibiyet elde ederek evinde turu tamamlamanın planlarını yapacak. Peki, Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Kopenhag Trabzonspor maçı ile Bordo Mavili takımın Avrupa Arenasındaki mücadelesi devam edecek.  UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turu kapsamında mücadele edecek olan Kopenhag ve Trabzonspor, galibiyet için büyük efor sarf edecek. Kendi liginde çıktığı son 10 karşılaşmadan 4 mağlubiyet 6 galibiyet ile ayrılan Kopenhag, geçtiğimiz yılın lig şampiyonu Trabzonspor karşısında ter dökecek. Peki, Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turu mücadelesinde Kopenhag, Trabzonspor'u konuk edecek. 16 Ağustos Salı günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Exxen ekranlarından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

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Kopenhag: Johnsson, Diks, Vavro, Khotcholova, Kristiansen, Falk, Lerager, Haraldsson, Claesson, Daramy, Biel

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Abdukadir, Bakasetas, Kouassi, Trezeguet, Cornelius

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#Kopenhag Trabzonspor#Kopenhag Trabzonspor Maçı#Şampiyonlar Ligi

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