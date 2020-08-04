Kopenhag Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Çeyrek finalde nefesler tutuldu!

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında yarın Kopenhag'a konuk olacak. 12 Mart'ta İstanbul'da oynanan ilk maçı Edin Visca'nın 88. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, rövanş öncesinde avantajı elinde bulunduruyor. İşte, Kopenhag Medipol Başakşehir rövanş maçı hakkında son bilgiler...

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 5 Ağustos Çarşamba akşamı Kopenhag'a konuk olacak. Parken Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Mücadele UEFA'nın aldığı karar nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak. 19 Mart'ta oynanması gereken rövanş maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.

Medipol Başakşehir, turu geçmesi halinde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finalde mücadele edecek.

KİM NASIL TUR ATLAR?

Turuncu-lacivertlilerin, Danimarka'da oynanacak maçta alacağı galibiyet ve beraberlikler adını çeyrek finale yazdırmasına yeterli olacak. İstanbul ekibinin, 1-0 dışındaki tek farklı yenilgileri de turu geçmesini sağlayacak. 90 dakika ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırsa, uzatma bölümüne geçilecek. Bu bölümde de skorun değişmemesi halinde penaltı atışları çeyrek finale yükselecek ekibi belirleyecek.

Kopenhag'ın iki farklı galibiyeti durumunda ise çeyrek finale Danimarka temsilcisi yükselecek.

TURU GEÇERSE RAKİP KİM OLACAK?

Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı elemesi halinde büyük olasılıkla çeyrek finalde İngiliz devi Manchester United ile eşleşecek.

Manchester United, son 16 turu ilk maçında Avusturya temsilcisi LASK'ı 5-0 yenmişti.

EV SAHİBİNİN EKSİKLERİ

Danimarka ekibinde, kart cezalısı Santos bu maçta forma giyemeyecek.

Uruguaylı futbolcu, İstanbul'da oynanan maçta sarı kart görerek, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki 3. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

Kopenhag ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Dame N'Doye da bu mücadelede sahada olmayacak.

RAKİP LİGİ 2. SIRADA TAMAMLADI

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, Danimarka Süper Ligi'ni ikinci sırada tamamladı.

Midtjylland'ın 82 puanla şampiyonluğunu ilan ettiği Danimarka liginde, Kopenhag topladığı 68 puan ile sezonu 2. sırada bitirdi.

TEMSİLCİMİZİN AVRUPA KARNESİ

Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçlarıyla başladı.

Yunan ekibi Olympiakos'a Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında 1-0 ve deplasmanda 2-0 yenilerek elenen turuncu-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam etti.

J Grubu'nda İtalya'dan Roma, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger takımlarıyla eşleşen İstanbul ekibi, ilk maçında konuk olduğu Roma'ya 4-0 yenildi.

İkinci maçında sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, ardından taraftarı önünde Wolfsberger'i 1-0 yenerek gruptan çıkma adına ümitlendi.

Deplasmanda da Avusturya ekibini 3-0'la geçen turuncu-lacivertli takım, beşinci maçında sahasında Roma'ya 3-0 yenilince, son hafta öncesi turu zora soktu.

Gruptan çıkabilmek için son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı rakip sahada yenmek zorunda olan Medipol Başakşehir, rakibini uzatma bölümünde Enzo Crivelli'nin golüyle 2-1 mağlup edip, lider olarak son 32 turuna adını yazdırmayı başardı.

Tarihinde ilk kez grup aşamasını geçen turuncu-lacivertli ekip, son 32 turunda da Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u deplasmanda 3-1 yenildiği karşılaşmanın rövanşında sahasında uzatmalarda 4-1 yenerek son 16 turuna kaldı. İstanbul ekibi, son 16 turu ilk maçında da sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 yendi.

Tarihinin en başarılı sezonunu geçiren Medipol Başakşehir, Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı konumunda bulunuyor.