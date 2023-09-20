Kopenhag cephesinden Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama! 'Fenerbahçe daha iyi...'

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Kopenhag'da kaleci Kamil Grabara'nın açıklamaları gündem oldu.

Basın toplantısında atmosferle ilgili yorum yapan Polonyalı file bekçisi, "İlk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız. Bu tarz atmosferlere alışığız. Şampiyonlar Ligi deneyimimiz var. Sonuç olarak taraftar değil, biz performans sergileyeceğiz. Çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum" dedi.

'FENERBAHÇE TARAFTARI DAHA İYİ'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Grabara, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum. Bir arkadaşım öyle söyledi" ifadelerini kullandı.

Grabara, Szymanski ile konuşmadığını söyledi ve "Hayır, başka bir arkadaşım Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu söyledi" dedi.

'EN ÖNEMLİ MAÇ'

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup da UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile oynayacakları maçın öncesinde açıklamalar yaptı.

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Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, "Yarınki maç bizim için önemli. Elimizden geleni yapacağız. Tabii ki gruptaki 6 maç da bizim için önemli olacak. İki hafta sonra sorarsanız bu maçın en önemli maç olduğunu söyleyebilirim" dedi.