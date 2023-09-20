×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kopenhag cephesinden Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama! 'Fenerbahçe daha iyi...'

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Kopenhag
Kopenhag cephesinden Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama Fenerbahçe daha iyi...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 12:26

Kopenhag'ın kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Kopenhag'da kaleci Kamil Grabara'nın açıklamaları gündem oldu.

Basın toplantısında atmosferle ilgili yorum yapan Polonyalı file bekçisi, "İlk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız. Bu tarz atmosferlere alışığız. Şampiyonlar Ligi deneyimimiz var. Sonuç olarak taraftar değil, biz performans sergileyeceğiz. Çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum" dedi.

Gözden KaçmasınGalatasaray Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11lerGalatasaray Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'lerHaberi görüntüle

'FENERBAHÇE TARAFTARI DAHA İYİ'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Grabara, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum. Bir arkadaşım öyle söyledi" ifadelerini kullandı.

Grabara, Szymanski ile konuşmadığını söyledi ve "Hayır, başka bir arkadaşım Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu söyledi" dedi.

'EN ÖNEMLİ MAÇ'

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup da UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile oynayacakları maçın öncesinde açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, "Yarınki maç bizim için önemli. Elimizden geleni yapacağız. Tabii ki gruptaki 6 maç da bizim için önemli olacak. İki hafta sonra sorarsanız bu maçın en önemli maç olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Kopenhag

BAKMADAN GEÇME!