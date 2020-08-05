Kopenhag ile Başakşehir, Avrupa arenasında ikinci kez karşılaşıyor. Bu eşleşmenin ilk ayağını kazanan takım 1-0'lık skorla Başakşehir olmuştu. Kopenhag, Avrupa kupalarında bir Türk temsilcisini konuk ettiği tek maçı kazandı. Avrupa Ligi'nde oynadığı son yedi maçın beşini kazanan Başakşehir, tarihinde ilk kez Avrupa arenasında çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkıyor.

Kopenhag, Avrupa kupaları tarihinde ilk maçı kaybettiği 11 eleme turunun sadece birinde rakibini elemeyi başardı. Deplasmanda çıktığı son üç Avrupa kupası maçının ikisini kazanan Başakşehir, daha önceki 11 dış saha karşılaşmasında sadece bir galibiyet alabilmişti.

Evinde oynadığı son üç Avrupa maçını kazanamayan Kopenhag, daha önceki dört iç saha karşılaşmasının üçünden galip ayrılmıştı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde duran top organizasyonlarından en fazla gol bulan takım Başakşehir. Başakşehir'in bu sezon Avrupa Ligi'nde attığı 13 golün yedisinde Edin Visca'nın doğrudan katkısı var. Başakşehir'in Avrupa Ligi deplasmanlarında rakip filelere gönderdiği son beş golün üçü Enzo Crivelli'den geldi. Kopenhag'ın Avrupa Ligi'nde attığı son dört golün ikisini kaydeden Dame N'Doye, Süper Lig kariyerinde Başakşehir'e karşı forma giydiği dört karşılaşmada gol sevinci yaşayamamıştı.

Kopenhag Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Kopenhag Başakşehir maçı bu akşam saat 19:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: İlk maçtan kazandığımız bir avantaj var

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "İlk maçtan kazandığımız bir avantaj var. Bir gol bize büyük bir avantaj getirecek, bu düşünceyle sahaya çıkacağız." dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, "İlk maçta kazandığımız bir avantaj var. Bir gol bize büyük bir avantaj getirecek, bu düşünceyle sahaya çıkacağız." dedi.

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve Senegalli golcü Demba Ba maçın oynanacağı Parken Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Yarın zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini vurgulayan Buruk, "İlk maçta elde ettiğimiz 1-0'Iık üstünlük var. Kopenhag'ın takım oyununu ne kadar iyi oynadığını biliyoruz. İlk maçta ve ligdeki maçlarında 4-4-2 sistemini iyi oynayan ve takım halinde topun olduğu yerde savunma yapan bir takım. Rakibimizin iyi yönlerini ve kötü yönlerini biliyoruz. Rakibimizin pandemi dönemi sonrasında ligdeki maçları istedikleri gibi sonuçlanmadı. Bunun farkındayız ama oyun olarak çok büyük değişiklikleri olduğunu düşünmüyoruz. Tek sistem üzerinde en iyisini yapmaya çalışan bir takım. Yarın çok zor bir maç bizi bekliyor." diye konuştu.

Takımdaki son durum hakkında da bilgi veren Okan Buruk, "Azubuike'nin sakatlığı devam ediyor. Buraya gelmedi. Bir de Robinho son maçtan sonra ülkesine gitmek için bizden izin istemişti, ona izin verdik. Onun dışında bütün takım buradayız." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, "20 yıl önce burada Galatasaray ile futbolcu olarak UEFA Kupası'nı kazandınız ve 20 yıl sonra teknik direktör olarak buradasınız. Neler hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Benim için çok güzel bir tesadüf, tam 20 yıl önce 17 Mayıs'ta UEFA Kupası'nı kaldırmıştım. Şimdi de Başakşehir'in başında yine burada bir Avrupa Ligi maçında teknik adam olarak sahaya çıkacağım. Son 8'e kalmak için güzel bir tesadüf, bu sahada hayatımın en değerli gecelerinden birini yaşadım. Tekrar teknik adam olarak sahaya adım atmak beni heyecanlandırıyor. İki takımın şanslarının eşit olduğunu düşünüyorum. İlk maçtan kazandığımız bir avantaj var. Bir gol bize büyük bir avantaj getirecek, bu düşünceyle sahaya çıkacağız. Maç sıfırdan başlıyor, iki takımın da şansı var, iki takımın da maçın ortağı diyebilirim. Bizim için kazanmak burada önemli ama dediğim gibi gol atarak başlarsak bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Rakibimiz gibi kazanmak için oynayacağız, avantajı korumak için uğraşmayacağız."

Okan Buruk, Danimarkalı bir gazetecinin, "İlk maç seyircili oynandı ama bu maç seyircisiz oynanacak. Bu adil mi?" sorusunu ise "Bunun adil olmadığını tabii ki söyleyebilirim. Biz seyircili oynadık, onlar seyircisiz oynuyor. Ama bu bizim verdiğimiz bir karar değil. Bu UEFA'nın verdiği bir karar ve hangi kararı verirlerse onu uygulamak zorundayız Bunun kime avantaj getireceğini maçtan önce söylemek çok zor. Kopenhag, bir önceki turda kendi sahasında berabere kaldı, deplasmanda rakibini 3-1 mağlup etti." şeklinde yanıtladı.

Demba Ba: Çok zor bir maç olacağını söyleyebilirim

Medipol Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba da tur için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Yarın için zor bir maç olacağını söyleyebilirim. İlk maçta edindiğimiz ufak da olsa bir avantajımız var. Karşımızda organize bir takım olduğunu biliyoruz. Biz de sezon başından bu yana en iyi oyunumuzu sahaya koymaya çalışıyoruz, yarın da böyle olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Seyircisiz maçın kendileri için küçük de olsa bir avantaj sağladığını da söyleyen Demba Ba, Robinho'nun takımdan ayrılmasıyla ilgili olarak ise, "Robinho çok düzgün karakterli, çok büyük kaliteye sahip bir oyuncu. Kendisi erken takımdan ayrılmaya karar verdi. Biz futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz. Çünkü geniş ve kaliteli bir kadromuz var." şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir Kopenhag maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibine konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Müsabakanın oynanacağı Parken Stadı'nda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik ekip ve futbolcular toplu fotoğraf çektirdi.

Isınma ile başlayan idman, koşu ve pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Antrenmanı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün asbaşkanları Mesut Altan ve Mustafa Saral ile kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de izledi.

Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken: Beş günlük ara oyunculara iyi geldi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Kopenhag takımının teknik direktörü Solbakken, ligin sona ermesinin ardından verilen beş günlük iznin oyuncularına mental olarak iyi geldiğini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda Staale Solbakken ve takım kaptanı Zeca basın toplantısı düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sınırlı sayıda basın mensubunun izlediği toplantıda konuşan Solbakken, 26 Temmuz'da oynadıkları son maçın ardından oyunculara 5 günlük izin verdiğini hatırlatarak, "Fiziki olarak belki fazla bir şey ifade etmiyor ancak mental olarak oyuncuların futboldan uzaklaşması çok önemliydi. Süper Lig'de oynadığımız son maçlar çok ağır geçti. Özellikle FC Midtjylland karşılaşması." ifadelerini kullandı.

Kopenhag takımının kaptanı Zeca da yaptığı açıklamada, şampiyon olamamalarından dolayı yaşadıkları hayal kırıklığını beş günlük izinde üzerlerinden atlattıklarını dile getirdi.

Danimarka temsilcisi, basın toplantısının ardından Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını Parken Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.