Kopenhag 5 - 0 Sivasspor (Maç özeti)

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Kopenhag ile karşılaştı.

İlk maçı Sivas'ta 2-1 kaybeden temsilcimiz, rövanşta da istediği performansı gösteremedi ve sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrılarak Avrupa'ya veda etti.

Kopenhag'a turu getiren golleri; 24. dakikada Jens Stage, 39. dakikada Mohammed Daramy, 57. dakikada Lukas Lerager, 62. dakikada Pep Biel ve 76. dakikada Rasmus kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Sivasspor’un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında bulunan Kayode’nin kafa vuruşuyla kaleye doğru gönderdiği topu kaleci Grabara uzaklaştırdı. Ardından gelişen pozisyonda ceza sahası dışında bulunan Hakan Arslan’ın gelişine vuruşunda, top kalecide kaldı.

20. dakikada Kopenhag’ın geliştirdiği atakta Daramy ceza sahası dışında Diks’i topla buluşturdu. Diks’in topla buluştuktan sonra attığı sert şut, yan direkten döndü.

24. dakikada Kopenhag’ın kazandığı serbest vuruşu kullanan Pep Biel’in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Stage, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

39. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Sol tarafta topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren Daramy'nin şutunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 2-0.

57. dakikada Sivasspor defans oyuncuları paslaştıkları sırada rakip oyuncularının baskısı üzerine ceza sahasında topu Jonas Wind’e kaptırdı. Wind’in pasında ceza sahsında bulunan Lukas Lerager topu filelere göndererek skoru 3-0 yaptı.

62. dakikada Kopenhag’ın geliştirdiği atakta ceza sasında Stage’nin pasında topu önünde bulunan Pep Beil, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

69. dakikada Kopenhag takımının Pep Beil ile kullandığı köşe vuruşunda top Jonas Wind’in önünde kaldı. Wind’den önce topu uzaklaştıran Sivasspor defansı tehlikeyi önledi.

72. dakikada soldan geliştirdiği hücum sonrasında hızlı çalımlarla ceza sahasına giren Hojlund’un penaltı noktası üzerinden attığı sert şutta, top kaleciden döndü.

76. dakikada Sivasspor defansının arkasına atılan topla buluşan Hojlund, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topu ceza sahasının içine süren Hojlund, rahat bir şekilde meşin yuvarlağı kalecinin yanından filelerle buluşturdu: 5-0.

87. dakikada Hojlund pasında topla buluşan Kamil Wilczek penaltı noktası üzerinden attığı şutta, top kalecide kaldı.

Karşılaşmayı Kopanhag 5-0 kazandı. İlk maçtan da 2-1 galip ayrılan Danimarka temsilcisi UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplara kalırken Sivasspor ise turnuvaya veda etti.

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