Konya'ya gitmeyip İstanbul'da kalmıştı: Maça saatler kala Galatasaray'da Osimhen gelişmesi!

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Galatasaray'da Konyaspor ile yapılacak maç için açıklanan kamp kadrosunda yer alan ancak şehre gelmeyen Victor Osimhen'in son durumu belli oldu.

Yayıncı kuruluş Beinsports'un haberine göre; Nijeryalı santrfor, özel uçakla Konya'ya geldi. Osimhen'in mücadeleye ilk 11'de başlama ihtimali yüksek.

İKİNCİ KEZ BABA OLDU

Tecrübeli futbolcunun Liora Audrey adında bir kız çocuğu dünyaya geldiği için şehre geç geldiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey’e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak Konyaspor-Galatasaray karşılaşması saat 20.00'de başlayacak ve mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.