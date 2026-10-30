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Konya'ya gitmeyip İstanbul'da kalmıştı: Maça saatler kala Galatasaray'da Osimhen gelişmesi!

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Konyaspor
Konyaya gitmeyip İstanbulda kalmıştı: Maça saatler kala Galatasarayda Osimhen gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 15:15

Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosunda olmasına rağmen takımla birlikte Konya'ya gitmeyen Osimhen'den maça saatler kala sevindirici haber geldi. İşte detaylar...

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Galatasaray'da Konyaspor ile yapılacak maç için açıklanan kamp kadrosunda yer alan ancak şehre gelmeyen Victor Osimhen'in son durumu belli oldu.

Yayıncı kuruluş Beinsports'un haberine göre; Nijeryalı santrfor, özel uçakla Konya'ya geldi. Osimhen'in mücadeleye ilk 11'de başlama ihtimali yüksek.

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İKİNCİ KEZ BABA OLDU

Tecrübeli futbolcunun Liora Audrey adında bir kız çocuğu dünyaya geldiği için şehre geç geldiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey’e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Konyaya gitmeyip İstanbulda kalmıştı: Maça saatler kala Galatasarayda Osimhen gelişmesi

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KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak Konyaspor-Galatasaray karşılaşması saat 20.00'de başlayacak ve mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Konyaspor

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