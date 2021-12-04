Konyaspor'un yeni tesisinin temeli, Bakan Kurum'un katılımıyla atıldı

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Bakan Murat Kurum, Konyaspor’un Yeni Kayacık Tesisinin temel atma törenine katıldı. Bakan Kurum, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkenin dört bir yanında, 81 şehri kalkındıracak çevre dostu projeleri; ‘Medeniyetimizi Yaşatan, Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler’ vizyonu doğrultusunda bir bir hayata geçirdiklerini söyledi. Konya’da da 31 ilçenin tamamında çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Kurum, "Konya’mızın marka değerine değer katacak bu tesisle yatırımlarımıza, projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Şehrimizin en büyük değerlerinden biri olan Konyaspor’umuzu daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacak çok önemli, çok kıymetli bir tesisin temellerini hep birlikte atıyoruz. İçerisinde; 3 antrenman sahası, sauna, spor salonu, sağlık alanları ile toplantı salonunun bulunduğu 55 odalı bu tesisimizi 7 bin 300 metrekarelik bir alana inşa ediyoruz. Ben buradan bir müjdeyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii böyle güzel bir tesisimize binlerce gencimizin yetişmesi için daha fazla antrenman sahası yakışır. Bu anlamda, Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerimizin adına da birer tane antrenman sahası yapıyor, tesisimize toplamda 6 antrenman sahası kazandırıyoruz. İnşallah tesisimiz 2022 yılının Temmuz ayında yani 1 yıldan daha kısa bir sürede tamamlandıktan sonra Konyaspor’umuza, Konyasporlu oyuncularımıza hizmet verecek. İnanıyorum ki 31 milyon lira yatırım bedeliyle inşa ettiğimiz bu modern, güzel tesisimizde; nice dürüst, ahlaklı, başarılı ve vizyon sahibi sporcular yetişecek. Konyaspor’umuza, milli takımımıza en güzel şekilde hizmet edecek” dedi.