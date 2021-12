Konyaspor'un yeni tesisinin temeli, Bakan Kurum'un katılımıyla atıldı

Haberin Devamı

Bakan Murat Kurum, Konyaspor’un Yeni Kayacık Tesisinin temel atma törenine katıldı. Bakan Kurum, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkenin dört bir yanında, 81 şehri kalkındıracak çevre dostu projeleri; ‘Medeniyetimizi Yaşatan, Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler’ vizyonu doğrultusunda bir bir hayata geçirdiklerini söyledi. Konya’da da 31 ilçenin tamamında çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Kurum, "Konya’mızın marka değerine değer katacak bu tesisle yatırımlarımıza, projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Şehrimizin en büyük değerlerinden biri olan Konyaspor’umuzu daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacak çok önemli, çok kıymetli bir tesisin temellerini hep birlikte atıyoruz. İçerisinde; 3 antrenman sahası, sauna, spor salonu, sağlık alanları ile toplantı salonunun bulunduğu 55 odalı bu tesisimizi 7 bin 300 metrekarelik bir alana inşa ediyoruz. Ben buradan bir müjdeyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii böyle güzel bir tesisimize binlerce gencimizin yetişmesi için daha fazla antrenman sahası yakışır. Bu anlamda, Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerimizin adına da birer tane antrenman sahası yapıyor, tesisimize toplamda 6 antrenman sahası kazandırıyoruz. İnşallah tesisimiz 2022 yılının Temmuz ayında yani 1 yıldan daha kısa bir sürede tamamlandıktan sonra Konyaspor’umuza, Konyasporlu oyuncularımıza hizmet verecek. İnanıyorum ki 31 milyon lira yatırım bedeliyle inşa ettiğimiz bu modern, güzel tesisimizde; nice dürüst, ahlaklı, başarılı ve vizyon sahibi sporcular yetişecek. Konyaspor’umuza, milli takımımıza en güzel şekilde hizmet edecek” dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak; TOKİ Başkanlığı ile tüm Türkiye’de UEFA standartlarında tam 19 dev stadyum inşa ettiklerini ifade eden Bakan Murat Kurum, "İklim Dostu Dönüşüm ilkesiyle hareket ederek bu stadyumlarımızın tamamını kendi elektriğini ve suyunu karşılayabilen, akıllı, enerji savurmayan ve sıfır atık uyumlu yeşil yapılar olarak inşa ettik. İşte bir yandan sportif yapıların dönüşümünü gerçekleştiriyor, yeni yeşil stadyumlar inşa ediyoruz, diğer yandan tüm Türkiye’de eski stat alanlarının yerine de yemyeşil millet bahçeleri yapıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden birisini de Konya’mızda görebiliriz. Vatandaşlarımızın, sporcularımızın ihtiyaçlarına cevap veremeyen eski stadımızı yıktık. Tabii eski stadımızın yerine ise vatandaşlarımızın, evlatlarımızın, çocuklarımızın daha güzel bir ortamda vakit geçireceği, eğleneceği, yeşil alanlar içerisindeki yürüyüş yollarında, bisiklet yollarında spor yapacağı bir yer haline getiriyoruz. Konya’mıza 300 bin vatandaşımızın, hemşerimizin yürüme mesafesinde olacak bir millet bahçemiz kazandırıyoruz. Bugün başka bir alanda, 42 bin seyirci kapasitesiyle çok daha modern, çok daha güzel bir stadyumu daha güzel anıları hep birlikte biriktireceğimiz bir stadyumu Konya’mıza kazandırdık. Nasıl ki üniversitelerimizi Yeşil Kampüs, Sanayi Sitelerimizi de Sıfır Atık Sanayi anlayışıyla yeniden değerlendiriyorsak bugün de yeşil tribün projesiyle statlarımızın yeşil dönüşümüne katkı sağlıyoruz. Bu vesileyle tüm takımlarımıza örnek olacak Yeşil Tribün Projesini Türkiye’de ilk kez hayata geçiren Konyaspor’umuzu da can-ı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşerek bu uygulamayı tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız. Konya’mızdan başlayarak tüm Türkiye’de gençlerimizin, genç taraftarlarımızın, sporseverlerimizin yeşil tribünün bir parçası olmasını istiyoruz, çalışmalarımızı bu kapsamda yürütüyoruz. Şanlı tarihi başarılarla dolu Konyaspor’umuz, Konya’mızın birlik ve beraberliğinin 100 yıllık ortak paydasıdır, ortak değeridir. İnşallah Konyaspor’un bir Anadolu kulübü olarak önümüzdeki süreçte Avrupa kupalarına katılabilmesini, milli takımımıza futbolcu kazandırabilmesini hakikaten çok arzu ediyoruz. Ben inanıyorum ki Konyaspor’umuz bu yıl Süper Lig ’de zirveyi zorlayacak, ilk 5’te yer alacak. 42 bin kişilik stadıyla, yeni tesisleriyle, yöneticileriyle, teknik kadrosuyla ve en önemlisi taraftarıyla, şehriyle bir bütün olarak Konyaspor’umuz bunu pekâlâ başarabilir. Konyaspor’a gönül veren taraftarlarımız da buna inanıyor, bizler de yürekten inanıyoruz. Bu noktada Konyaspor’umuzun başarısı için; gereken ne varsa el birliğiyle yapacağız. Yeni Kayacık Tesislerimizin; yapımında Konya Büyükşehir Belediyemiz ve Konyaspor Kulübümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.Konya Valisi Vahdettin Özkan da, “Her alanda olduğu gibi spor alanında da gençlere yapılacak hizmetleri iyileştirme yönündeki çalışmaları için bakanımıza teşekkür ediyoruz. Belediyelerimizin bu noktadaki imkanı gençlerimize sunuyor olması, insana dokunuyor olması çokça kıymetli. Futbolun gelişmesi açısından fiziki altyapı çok önemli bir husus. Bu noktada belediyemizin, bakanlıklarımızın, iş adamlarının yaptığı katkıdan dolayı kendilerine müteşekkiriz” dedi.AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de, “Büyükşehir Belediye Başkanımız her tarafta hizmetlerini gösteriyor. Konyaspor’a da bu büyük önemli ve gelecek adına hizmet edecek tesisleri hayata geçireceği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’yı tam manasıyla bir spor şehri haline getirmek için onlarca çalışma yürüttüklerini kaydederek, "Hamdolsun yaptığımız tüm çalışmaların meyvelerini en iyi şekilde topluyoruz. Konya, genç nüfus oranı yüksek bir şehir. Bu nedenle spor faaliyetlerinin bizim için ayrı bir yeri ve önemi var. Bu sebeple Spor Konya Projesi başlığı altında Spor Okullarımızla 28 taşra ilçemizde, 3 farklı dönemde 25 branşta toplam 25 bin 574 öğrencimizi sporla buluşturduk. Yeni dönemde Kış Spor Okulları kapsamında 10 bin öğrencinin sporla buluşturulmasını hedefliyoruz. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren ve gençlerimize sportif alanlarda destek vermek amacıyla kurulan Konya Büyükşehir Spor Kulübümüz; 11 Branş, 21 Antrenör, 860 Aktif Sporcu ve 3 bin 825 Lisanslı Sporcu ile spor faaliyetlerine devam ediyor. Yıl boyunca Amatör Spor Kulüplerimize destek olmak için muhtelif ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte, ASKF ile planlayarak 2020 yılında; 89 Amatör Spor Kulübüne yaklaşık 1 milyon lira değerinde malzeme yardımı yaptık. Yine bu yıl 307 amatör spor kulübümüze toplamda 2 milyon 350 bin TL’lik malzeme yardımı yapmış olacağız. Bildiğiniz gibi 56 ülkeden 3 bine yakın sporcuyu ve binlerce seyirciyi buluşturacak, İslam dünyasının en kapsamlı ve en büyük organizasyonu olan İslami Dayanışma Oyunları’nın 5’incisi, Ağustos 2022’de Konya’mızda yapılacak. Şehrimizi bu olimpiyatlar için de en güzel şekilde hazırlıyoruz. Türkiye'nin ilk olimpik veledromu şehrimizde yapılıyor. Atletizm pistimiz ve olimpik yüzme havuzumuzun yapımı bitmek üzere. Dünyanın en güzel stadyumlarından birine sahibiz ve uluslararası müsabakaların yapılabileceği spor tesislerimiz var” dedi.Başkan Altay, Konya’nın en önemli markalarından birisinin Konyaspor olduğunu belirterek, “Takımımız elde ettiği başarılarla tüm Türkiye’nin ilgisini çeken bir takım olmuştur. Bu başarıda en önemli unsur tesisleşme ve Konya Büyükşehir Stadyumu’nun yapılmış olmasıdır. Yeni stat ile birlikte Konyaspor taraftarı ön plana çıkmış, coşkusu ve nezaketi ile Türkiye’ye örnek olmuştur. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanında olduğumuz Konyaspor’umuza Kafem ve Beysu sponsorlukları ile desteğimizi sürdürüyoruz. Bugün temelini atacağımız tesisimiz 7 bin 300 m inşaat alanına sahip olacak; bodrum, zemin ve artı iki kat olmak üzere toplamda 4 kattan oluşacak. 31 milyon 250 bin liraya mal olacak tesisimizin içerisinde; Teknik Direktör Odası, Sportif Direktör Odası, spor ve sporcuya yönelik tesis odaları, dinlenme alanları, Düşük Yer Çekimli Koşu Çalışma Alanı ve Fitness Salonu yer alacak. Konyaspor’umuzun 100. yılına yakışır bir eser olacağına yürekten inandığım, çok amaçlı ve kulüp ihtiyaçlarına yönelik kullanılacak Konyaspor Kayacık Tesisleri’ni inşallah önümüzdeki yıl yaz aylarında tamamlayarak takımımızın kullanımına sunacağız. Konyaspor’umuzun başarılarını en iyi şekilde sürdürebilmesi için kulübümüze her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü onların başarısı, Konya’mızın başarısıdır” şeklinde konuştu.Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen de, 2022 yılında 100. yılına girecek Konyaspor’un, Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek yeni tesis ile birlikte Avrupa standartlarına da ulaşacağını belirterek, "Tamamen Avrupa modelini hayata geçireceğimiz yeni tesisimizde, A Takımımız ile akademimizi aynı çatı altında buluşturacağız. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen tesisimizde, modern fitness salonları, şok havuzları ve her futbolcu için özel odalar olacak, alt yapımızdaki çocuklarımız abileriyle birlikte yaşayarak aynı yerde antrenman yapma imkanına da sahip olacaklar. Dünya standartlarındaki teknolojik altyapısı sağlam bu tesisler; çocuklarımızın sportif gelişimine, büyük katkılar sağlayacaktır" dedi.Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise, "Sadece Konyaspor ve Konya şehri için değil, Türk futbolu için çok önemli, modern bir tesisin açılışı için bir aradayız. Böyle bir tesisi gençlerimize devrediyor olmak, onların orada eğitim alacaklarını, çalışmalarını yapacaklarını bilmek beni misliyle heyecanlandırıyor. Hem bize çok daha modern bir tesiste çalışmalarımızı sürdürebilme imkanı sağlaması açısından hem de altyapıdaki çocuklarımızın çok daha iyi ortamda çalışmalarına devam etmesini sağlayacak olan bu tesisin yapımında emeği geçen başta bakanımıza ve tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.Konuşmaların ardından Konyaspor Yeni Kayacık Tesisinin temeli törenle atıldı.