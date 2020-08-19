Konyaspor'un yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra 5’erli 4 gruba ayrılan oyuncular, kurulan parkurlarda dönüşümlü olarak kuvvet ve çabukluk çalışması yaptı.

Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

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