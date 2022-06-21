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Son Dakika: Konyasporâ€™un stoperi Abdülkerim BardakçÄ± Fenerbahçeâ€™ye, Kim Min-jae Ä°ngiltereâ€™ye! Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n teklifi...

#Transfer#Fenerbahçe#Abdülkerim BardakçÄ±
Son Dakika: Konyasporâ€™un stoperi AbdÃ¼lkerim BardakÃ§Ä± FenerbahÃ§eâ€™ye, Kim Min-jae Ä°ngiltereâ€™ye Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸÄ±n teklifi...

SÃ¼per Ligin dikkat Ã§eken stoperlerinden Konyasporlu AbdÃ¼lkerim BardakÃ§Ä± iÃ§in yarÄ±ÅŸ haline giren 3 bÃ¼yÃ¼klerden kazanan FenerbahÃ§e oldu.Â

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FenerbahÃ§e, AbdÃ¼lkerim BardakÃ§Ä±yÄ± kadrosuna katmaya hazÄ±rlanÄ±yor

Uzun sÃ¼redir yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde baÅŸarÄ±lÄ± stoperi iÃ§in Ã§ok sayÄ±da teklif alan Konyaspor, FenerbahÃ§e ile anlaÅŸma saÄŸladÄ±.

Galatasaray'Ä±n 27 yaÅŸÄ±ndaki stopere karÅŸÄ±lÄ±k takas oyuncu Ã¶nerdiÄŸi, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ise 2 milyon 250 bin euro son teklif olarak sunduÄŸu AbdÃ¼lkerim iÃ§in FenerbahÃ§e, teklifte 2,6 milyon euroya kadar Ã§Ä±karak kazanan taraf oldu.

TOPLANTIDA EL SIKIÅžTILAR

FenerbahÃ§e'nin teklifini peÅŸin olarak ilettiÄŸi, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ise vadeler halinde bir teklifte bulunduÄŸu, bunun Ã¼zerine de Konyaspor BaÅŸkanÄ± Fatih Ã–zgÃ¶kÃ§en ile FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± Ali KoÃ§'un el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Ä°ki baÅŸkanÄ±n bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen KulÃ¼pler BirliÄŸi VakfÄ± toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla bu konuyu konuÅŸtuklarÄ± belirtildi.

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KIM MIN-JAE Ä°NGÄ°LTEREYE

AbdÃ¼lkerim BardakÃ§Ä±'yÄ± alternatif olarak kadrosuna katmak isteyen FenerbahÃ§e, Ã§ok yoÄŸun teklifler aldÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±lÄ± stoperi Kim Min-jae'yi de gÃ¶ndermeye hazÄ±rlanÄ±yor.

Ä°ngiliz kulÃ¼plerinin yakÄ±n ilgisinin olduÄŸu bilinen GÃ¼ney Koreli futbolcu iÃ§in 23 milyon Euro olan fesih bedelinin Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'Ä±n Ã¶deyeceÄŸi tahmin belirtiliyor. Transferin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde netlik kazanmasÄ± bekleniyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#Abdülkerim BardakçÄ±

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