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GeriFutbol Konyaspor'un kalecisi Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe galibiyeti sonrası isyan!
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Futbol
Haber Giriş: 14.03.2020 - 22:28,Son Güncelleme:/

Konyaspor'un kalecisi Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe galibiyeti sonrası isyan!

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Konyaspor'un kalecisi Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe galibiyeti sonrası isyan!
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Konyaspor'un file bekçisi Ertuğrul Taşkıran, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Konyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ertuğrul Taşkıran'ın açıklamaları;

Benim için özel ve zor bir maç, herkes bir şeyler konuşuyor. Ben bir sporcu olarak, profesyonelliğin gerektirdiği her şeyi yapan bir oyuncuyum. Bugün belki kurtarış yapmadım ama terimin son damlasına kadar mücadele ettim

KİM BİLEREK GOL YER?

4-5 aydır oynamamışım, gol yiyorsun, kim bilerek yer? 2 çocuğum var, onlara ekmek götürüyorum. Camiamız bana destek çıktı. Yetiştiğin camiadan böyle şeyler olması... Ben kulaklarımı kapattım, işimi yaptım. Bu benim için ekmek parası, Rabbime şükürler olsun.

Konyasporun kalecisi Ertuğrul Taşkırandan Fenerbahçe galibiyeti sonrası isyan

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