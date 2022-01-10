Konyaspor'un iç sahadaki namağlup serisi son buldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Özel emeklilikte yeni dönem başlıyor... BES’ten çıkılamayacakÖzel emeklilikte yeni dönem başlıyor... BES’ten çıkılamayacak#BES
Nusaybinin hemen yanında... Rus IL-76’nın sırlarıNusaybin'in hemen yanında... Rus IL-76’nın sırları#Rus IL-76
Galatasarayda Fatih Terim kararını verdi Bugün...Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Bugün...#Galatasaray
14 il için sarı kodlu uyarı İstanbul ve Ankara için gün verildi14 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul ve Ankara için gün verildi#Meteoroloji
DİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktıDİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktı#DİAYDER
Ordu kurmuşlar Hedef okullar ve kamu hizmetleriOrdu kurmuşlar! Hedef okullar ve kamu hizmetleri #Koronavirüs
Dev bankadan flaş Fed tahmini Tek tek ayları sıraladı...Dev bankadan flaş Fed tahmini! Tek tek ayları sıraladı...#Fed
3 ülke arasındayız Türkiyeye turist müjdesi3 ülke arasındayız! Türkiye'ye turist müjdesi#ALMANYA
Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mıLider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?#Kılıçdaroğlu
Federal mahkemeden Djokovic kararı Avustralya Açıkta mücadele edebilecek miFederal mahkemeden Djokovic kararı! Avustralya Açık'ta mücadele edebilecek mi?#Novak Djokovic
Oğluna öyle bir isim koydu ki karısı duyunca şok olduOğluna öyle bir isim koydu ki karısı duyunca şok oldu#Diyarbakır
Umutlar tükendi... Felaket: 9u çocuk 19 kişi öldüUmutlar tükendi... Felaket: 9'u çocuk 19 kişi öldü#New York
Deltacron paniği... DSÖden flaş açıklamaDeltacron paniği... DSÖ'den flaş açıklama#Koronavirüs
40 yaş pozları tartışma yarattı: Hollywoodda rol mü arıyorsun40 yaş pozları tartışma yarattı: Hollywood'da rol mü arıyorsun? #Kate Middleton
2.5 aylık hamileyim demişti... Ece Ronay ve Mehmet Bilir evlendi'2.5 aylık hamileyim' demişti... Ece Ronay ve Mehmet Bilir evlendi#Ece Ronay
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Konyaspor'un iç sahadaki namağlup serisi son buldu

#Süper Lig#Konyaspor#Anadolu Kulüpleri
Konyasporun iç sahadaki namağlup serisi son buldu

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında taraftarı önünde Sivasspor’a 1-0 mağlup olan Konyaspor, bu sezon sahasında çıktığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.

Haberin Devamı

Ligde çıktığı son 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başaran ve ikinci sıradaki yerini koruyan Konyaspor, Sivasspor karşısında seriyi bozdu.

Yeşil-beyazlılar, karşılaşmanın 66. dakikasında James’in attığı golle 1-0 mağlup olurken, bu sezon taraftarı önündeki ilk yenilgisini aldı.

Geride kalan 11 iç saha maçında 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan Konyaspor, ligde Trabzonspor ve Gaziantep FK ile birlikte evindeki namağlup ekiplerden birisiydi. Konya temsilcisinin bu serisi Sivasspor maçıyla birlikte son buldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Konyaspor#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı