Konyaspor'un hakem isyanı! Özgüç Türkalp, Erkan Özdamar...

Resmi açıklama şöyle;



"Haftalardır hakemlerin kötü, skora etki eden ve iyi niyet sınırlarını aşan yönetimleriyle karşı karşıyayız. Sahadan üç puanla ayrıldığımız maçlarda bile çalınan/çalınmayan düdükler neticesinde aynı sorunları ve haksızlıkları yaşadık.

Dün Gaziantep FK ile oynadığımız karşılaşmanın 27. dakikasında Sokol Cikalleshi’ye ceza sahası içinde yapılan hareket yüzde yüz penaltıyken, maçın hakemi Erkan Özdamar ile VAR’ın başındaki Özgüç Türkalp oyunu devam ettirdi ve akıllara zarar bir karar verdi.

Yine aynı Özgüç Türkalp bu defa Guilherme Sitya’ya Roderick Miranda’nın acımasızca yaptığı faulü görmezden geldi. Hakem bu pozisyonda sarı kartı gösterdikten sonra bir süre VAR’ın kararını bekledi. Ancak Özgüç Türkalp kamuoyunun direkt kırmızı kartta ittifak ettiği bir konuda bile, tam tersine bir karar vererek Gaziantep FK’nın maçı 11 kişiyle tamamlamasına izin verdi. Papy Djilobodji’nin oyundan ihraç edilmemesi ise futboldan anlayan herkesin vicdanını derinden yaraladı.

Daha öncesinde “Unutulmaz Hakem Hataları” literatürüne Konyaspor’a elle atılan golün kahramanı olarak geçen Özgüç Türkalp, o günden sonra ne zaman maçımızı yönetse maalesef kendisi

hakkında hafızamızda kötü anılar biriktirerek bu müsabakaları geride bıraktık.

Kendisinin Konya’yla Konyaspor’la bir sorunu varsa bunu açık ve net bir şekilde söylemeli. Her defasında siyahla beyaz kadar birbirinden keskin çizgilerle ayrılmış pozisyonlarda dahi spor kamuoyunun değerlendirmelerinin aksine kararlar vermesi artık sabrımızı fazlasıyla taşırmıştır.

Aynı gün aynı saatte oynanan bir başka müsabakada pozisyonları yakından takip eden ve iyi süzebilen bir başka VAR hakemi, maçın hakemini uyarmış ve kartın rengini değiştirmiştir. Ama Guilherme Sitya’ya yapılan kırmızı kartlık hareket için VAR sessiz kalarak asli görevini yerine getirmemiştir. Oysa aynı VAR hakemi bu sezon kısa bir süre önce Y.Malatya - F.Karagümrük maçında şiddeti çok daha az bir pozisyonda devreye girmiş ve hakemi uyararak Y.Malatyasporlu oyuncuyu oyundan attırmıştı. Bu durumu artık iyi niyet sınırları içinde değerlendiremiyoruz. MHK’nın da bu kadar bariz hataları cezasız bırakmaması gerektiğinin altını özellikle çiziyoruz.

Hem Özgüç Türkalp’i hem de Erkan Özdamar’ı, taraflı tarafsız tüm sporseverlerin öfke kontol düzeylerini zorlayan yönetimleri nedeniyle, spor kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz.

İttifak Holding Konyaspor Kulübü"

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