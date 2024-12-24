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Konyaspor'un golcüleri sınıfta kaldı: 18 maçta 1 gol...

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#Süper Lig#Konyaspor#Sporanasayfa
Konyasporun golcüleri sınıfta kaldı: 18 maçta 1 gol...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 10:19

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında 18 kez gol sevinci yaşarken, bu gollerin sadece 1 tanesi forvetlerden geldi.

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 16 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu elde ettiği 20 puanla 10. sırada tamamladı. Rakip ağları 18 kez sarsan Konya ekibi, kalesinde ise 23 gol gördü. Konyaspor'un attığı 18 golden ise sadece 1 tanesi forvetlerden geldi. Takıma, yaz transfer döneminde katılan Umut Nayir, 15 mücadelede forma giyerken, 1 gol atma başarısı gösterdi. Takıma bu sezon katılan forvet Blaz Kramer de 12 maçta 1 asist, Melih Bostan ise 2 mücadelede top koştururken skora katkı sağlayamadı. Yeşil-beyazlı ekipte sağ kanat oyuncusu Alassene Ndao 4 gol, orta saha oyuncusu Pedrinho ve Danijel Aleksic 3 gol, başarılı savunmacı Adil Demirbağ ve orta saha Marko Jevtovic 2'şer gol, Oğulcan Ülgün, Hamidou Keyta ve Yusuf Erdoğan ise 1'er defa rakip fileleri havalandırdı.

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Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası eleme turlarında Melih Bostan 3 maçta 5 gol, Blaz Kramer 1 karşılaşmada 2 gol ve Umut Nayir de 1 müsabakada 1 gol atma başarısı gösterdi.

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#Süper Lig#Konyaspor#Sporanasayfa

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