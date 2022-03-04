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Konyaspor'un Galatasaray'a şansı tutmuyor

#Galatasaray#Konyaspor#Süper Lig
Konyasporun Galatasaraya şansı tutmuyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor ile ligde 42. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 30’a 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

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Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00’da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 35 puanla 12. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar ise 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 49 puanla 2. sırada bulunuyor.
Süper Lig’de son iki maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, Konyaspor karşısında da 3 puan alıp seriyi devam ettirmek istiyor.

42. randevu
Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 30 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 3 kez rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 80 golüne, Konyaspor 25 golle karşılık verdi.
Galatasaray ligin ilk yarısında İstanbul’da oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazandı.

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Deplasman karnesi
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 13 kez deplasmanda mücadele etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Aslan 17 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü. Galatasaray ligde dış sahada en son Göztepe ile karşılaştı ve 3-2 kazandı.

Son 10 maç
İki takım arasında oynanan 8'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 1 galibiyet aldı. 4 mücadele ise berabere sona erdi.

Üç futbolcu sınırda
Galatasaray’da Konyaspor maçı öncesinde eksik futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda üç futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Fernando Muslera, Ömer Bayram ile Mustafa Muhammed, Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev alamayacak.

Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ile İlker Takpak yapacak. Maçın dördüncü hakemi Ozan Ergün olacak.

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#Galatasaray#Konyaspor#Süper Lig

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