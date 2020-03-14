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GeriFutbol Konyasporlu Selim Ay: "Fenerbahçe'yi yenmek kolay değil"
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Futbol
Haber Giriş: 14.03.2020 - 22:22,Son Güncelleme:/

Konyasporlu Selim Ay: "Fenerbahçe'yi yenmek kolay değil"

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Konyasporlu Selim Ay: "Fenerbahçe'yi yenmek kolay değil"
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Konyaspor'un savunma oyuncusu Selim Ay, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Konyaspor'da savunma oyuncusu Selim Ay, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Selim Ay, "Fenerbahçe'ye karşı 9 kişi, taraftarsız galip gelmek kolay değil. Bu galibiyet inşallah yükselişin işareti olacak" dedi.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü atan Rijad Bajic ise, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik ve güçlü durduk. Galibiyeti Konya şehrine ve taraftarlara armağan ediyorum" şeklinde konuştu.

Konyasporlu Selim Ay: Fenerbahçeyi yenmek kolay değil

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