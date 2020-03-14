Konyasporlu Selim Ay: "Fenerbahçe'yi yenmek kolay değil"

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Konyaspor'da savunma oyuncusu Selim Ay, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Selim Ay, "Fenerbahçe'ye karşı 9 kişi, taraftarsız galip gelmek kolay değil. Bu galibiyet inşallah yükselişin işareti olacak" dedi.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü atan Rijad Bajic ise, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik ve güçlü durduk. Galibiyeti Konya şehrine ve taraftarlara armağan ediyorum" şeklinde konuştu.





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