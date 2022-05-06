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Konyasporlu Nejc Skubic'ten futbolu bırakma kararı! Gerekçesi ortaya çıktı

#Konyaspor#Skubic#Skubic Kimdir
Konyasporlu Nejc Skubicten futbolu bırakma kararı Gerekçesi ortaya çıktı

Konyaspor'un başarılı sağ beki Nejc Skubic beklenmedik şekilde emeklilik kararı aldı. Sloven oyuncunun futbolu bırakma kararının gerekçesi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

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İttifak Holding Konyaspor'un başarılı sağ beki Nejc Skubic futbolu bırakma kararı aldı. 32 yaşındaki Sloven oyuncu, sezon sonunda profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayacak.

Skubic'in ailesine daha fazla vakit ayırmak istediği ve oğlunun eğitim hayatını düşündüğü için bu kararı aldığı ortaya çıktı. İttifak Holding Konyaspor'un, adını kulübün unutulmazları arasına yazdıran Sloven savunmacı için bir veda organizasyonu düzenleyeceği belirtildi.

6 yıldır Konyaspor formasını terleten Skubic, Süper Lig çıktığı 214 maçta 17 gol, 26 asistlik istatistiklerle mücadele etti.

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Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcu 2016'da Slovenya takımlarından Domzale'den 100 bin euro karşılığında transfer edilmişti. Oyuncunun adı zaman zaman Süper Lig'in devleriyle de anılıyordu.

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#Konyaspor#Skubic#Skubic Kimdir

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