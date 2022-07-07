Konyasporlu Konrad Michalak'a Fransa ve Meksika'dan talipler! Abdülkerim sonrası Galatasaray sürprizi...

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Mart ayında Polonya A Milli Takımı aday kadrosuna davet edilen 24 yaşındaki futbolcuya Fransa Lig 1’den ve Meksika 1. Ligi’nden talipler çıktı. Bu ülkelerden iki kulüp oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldı ve Konyaspor’la temasa geçti.



ABDÜLKERİM’İN ARDINDAN MICHALAK SÜRPRİZİ



Rizespor’da gösterdiği performansın ardından Konyaspor’da bu sezon 38 maça çıkan ve 4 gol, 5 asistlik performanslar ortaya koyan Polonyalı sağ kanat Galatasaray’ın da radarına girdi.



Abdülkerim Bardakçı’yı kadrosuna katan sarı kırmızılıların Michalak Konrad için de girişimde bulunduğu ifade edildi. Ancak Konyaspor cephesi, 2024’e dek sözleşmesi bulunan oyuncu için yüksek bonservis bedeli talep ediyor.



İLHAN PALUT: EN BÜYÜK GELİŞİMİ MICHALAK’TA GÖRDÜM



Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "En büyük gelişimi Michalak’ta gördüm. Çok mutlu ediyor bu beni. Michalak’ın Polonya Milli Takımı’na seçildiği gün inanılmaz mutlu oldum. Bir antrenörü en mutlu eden andır bu." ifadelerini kullanmıştı. Süper Lig’de forma giydiği iki sezonda toplam 82 maça çıkan Konrad Michalak, 7 gol, 12 asistle oynadı.