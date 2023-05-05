Konyasporlu Francisco Calvo: Beşiktaş haberleri beni çok mutlu ediyor

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Konyaspor'un Kosta Rikalı stoperi Francisco Calvo, Beşiktaş’ın kendisine talip olduğu iddiası üzerine bir açıklama yaptı.

Teletica Deportes’e konuşan Calvo, “Beşiktaş’ın benimle ilgilendiğine yönelik haberlerin çıkması beni mutlu ediyor. Ancak şu anda Konyaspor’a konsantre olmuş durumdayım. Kulübümle 1 yıllık sözleşmem daha var. Eğer teklif gelirse, menajerimle birlikte değerlendirip karar veririm” dedi.

2022 Dünya Kupası’nda Kosta Rika forması da giyen Calvo, Konyaspor’da 33 resmi maça çıkıp 4 gol attı.

Yeşil beyazlıların sezon başında ABD’nin San Jose takımından 500 bin dolara aldığı 31 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 1.5 milyon Euro.