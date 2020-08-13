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GeriFutbol Konyaspor'dan transferde Sehic ve Uğur Demirok hamlesi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 20:45,Son Güncelleme:

Konyaspor'dan transferde Sehic ve Uğur Demirok hamlesi!

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Konyaspor'dan transferde Sehic ve Uğur Demirok hamlesi!
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Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen kaleci İbrahim Sehic'i kadrosuna kattı, savunma oyuncusu Uğur Demirok ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, kaleci Sehic ile sözleşme imzalandı.

Bir yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalayan 31 yaşındaki file bekçisi, yeni sezonda 13 numaralı formayı giyecek.

Yeşil-beyazlılar, iç transferde ise savunma oyuncusu Uğur Demirok ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Konyaspordan transferde Sehic ve Uğur Demirok hamlesi

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