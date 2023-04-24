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Konyaspor'dan TFF'ye resmi başvuru: VAR katırları açıklansın

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#Konyaspor#TFF#VAR Kayıtları
Konyaspordan TFFye resmi başvuru: VAR katırları açıklansın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 15:34

Süper Lig ekibi Konyaspor, 30 haftada 2-1 kaybettikleri Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye resmi başvuru yapıldığını açıkladı.

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Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynadığımız Adana Demir spor maçının 'VAR' kayıtlarının açıklanmasını talep ettiğimiz dilekçemizi Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettik. Müsabakada Sarper Barış Saka'nın vermiş olduğu penaltı kararı ve VAR'da görevli Alper Çetin'in bu karara sessiz kalması spor kamuoyunda infiale neden olmuştur.

TFF'nin şeffaflık anlayışı gereği VAR kayıtlarını açıklaması isabetli olacaktır. Adaleti sadece sesi çok çıkanların değil, Anadolu kulüpleri başta olmak üzere futbolumuzun gelişimi için istiyoruz.

Ayrıca geçtiğimiz hafta içerisinde Merkez Hakem Kurulu'nun yapmış olduğu açıklamada 'dinlendirilecek hakemler' ifadesi yer almaktadır. Bu hakemlerin, tarafımıza bildirilmesini ve aynı zamanda kamuoyuna açıklanmasını talep ediyoruz. Tartışmaların son bulması ve kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi adına bu konunun açığa kavuşturulmasını ivedilikle bekliyoruz.

Hakem camiasında beyaz bir sayfa açılmadan problemlerin çözülmeyeceği, sıkıntıların giderilmeyeceği ayyuka çıkmıştır. Bu kapsamda futbolumuzdaki yenilikçi bir yapının her zaman destekçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

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#Konyaspor#TFF#VAR Kayıtları

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