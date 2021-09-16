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Konyaspor'dan tarihindeki en iyi sezon başlangıcı! 4 maç 10 puan...

#Konyaspor#Futbol#Süper Lig
Konyaspordan tarihindeki en iyi sezon başlangıcı 4 maç 10 puan...

Süper Lig'de 2013-2014 sezonundan beri kesintisiz mücadele eden Konyaspor, ilk 4 haftalar itibarıyla tarihindeki en iyi sezon başlangıcına imza attı.

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İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörlük koltuğuna geçen sezonun ortalarında getirilen İlhan Palut, yeşil-beyazlı takımın başında Süper Lig'de çıktığı 22 karşılaşmada 9'ar galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi elde etti.

Son 8 maçtır yenilgi yüzü görmeyen takım, 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken son yenilgisini ise 9 maç önce deplasmanda 1-0'lık skorla Galatasaray karşısında aldı.

Bu sezon Süper Lig'de 3 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan Konyaspor, hanesine 10 puan yazdırarak ligde 4. sıraya yerleşti. Yoluna namağlup devam eden yeşil-beyazlılar, 4. haftalar itibarıyla Süper Lig tarihinin en iyi performansını sergiledi.

Konyaspor, 2018-2019 sezonunun ilk 4 haftasında 8 puan elde etmişti.

Konyaspordan tarihindeki en iyi sezon başlangıcı 4 maç 10 puan...

İttifak Holding Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, AA muhabirine, Konyaspor'un son dönemde gösterdiği başarılı performansı değerlendirdi.

Sezon başı yakaladıkları başarılı performansı takımdaki aile ortamına bağlayan Özgökçen, "Namağlup durumumuzu ilerleyen haftalarda nasıl daha ileri seviyelere taşırız, onun gayreti içerisindeyiz. Oynadığımız güzel oyunu ve sonuçlarını sezonun geneline yaymak istiyoruz. Sezon başından ziyade ligi nasıl ve nerede bitireceğimiz çok önemli. İstikrarla başarıyı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

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Özgökçen, Konyaspor'un altyapıya verdiği öneme de vurgu yaparak, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kurulan spor okullarında Konyaspor için gençlerin hazırlandığını söyledi.

Taraftara da çağırıda bulunan Özgökçen, "Pandemi şartlarına göre statları doldurduğumuz zaman inanıyorum ki evimizden hiçbir takım çıkamaz. Futbolcularımıza her zaman; mücadele etmeleri ve sahada terlerinin son damlasına kadar savaşmalarını söyledik. Maçın sonucu galibiyet de mağlubiyet de olabilir. Asıl önemli olan mücadele edilmesi ve sebebinin işlenmesidir. İlk 4 hafta bunu ziyadesiyle başardılar. Teknik direktörümüz İlhan Palut ve ekibine bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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#Konyaspor#Futbol#Süper Lig