Konyaspor'dan sert hakem tepkisi! Sahaya girip tabletle pozisyonu gösterdiler...

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor'un Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetti.

Mücadelenin 88. dakikasında skor 3-2'yken Konyaspor'da Keyta'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Pozisyonun VAR'da uzun bir süre incelenmesinin ardından karar değişmedi ve karşılaşma 3-2 tamamlandı.

Konyasporlu yöneticiler, maç sonu sahaya girdi ve ellerindeki tabletten ofsayt nedeniyle sayılmayan gollerini hakem Çağdaş Altay'a gösterdi.

Konyaspor'un resmi hesabından daha sonra Çağdaş Altay fotoğrafı paylaşılarak, "Maçı bitirdi." ifadeleri kullanıldı.

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"OPERAYON ÇEKTİLER"

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunana Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ise konuya dair, "6 tane bariz maçta Konyaspor’un hakkı yendi. Benim çocuklarımın emeklerini çalıyorsunuz, böyle bir düzen olmaz! Bugün net bir şekilde operasyon çekerek golümüzü iptal ettiler." dedi.