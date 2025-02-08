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Konyaspor'dan sert hakem tepkisi! Sahaya girip tabletle pozisyonu gösterdiler...

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#Süper Lig#Konyaspor#Kayserispor
Konyaspordan sert hakem tepkisi Sahaya girip tabletle pozisyonu gösterdiler...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 18:31

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Mücadelede hakem kararları çok konuşulurken yeşil - beyazlılar tepki gösterdi.

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor'un Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetti.

Mücadelenin 88. dakikasında skor 3-2'yken Konyaspor'da Keyta'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Pozisyonun VAR'da uzun bir süre incelenmesinin ardından karar değişmedi ve karşılaşma 3-2 tamamlandı.

Konyasporlu yöneticiler, maç sonu sahaya girdi ve ellerindeki tabletten ofsayt nedeniyle sayılmayan gollerini hakem Çağdaş Altay'a gösterdi.

Konyaspor'un resmi hesabından daha sonra Çağdaş Altay fotoğrafı paylaşılarak, "Maçı bitirdi." ifadeleri kullanıldı.

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"OPERAYON ÇEKTİLER"

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunana Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ise konuya dair, "6 tane bariz maçta Konyaspor’un hakkı yendi. Benim çocuklarımın emeklerini çalıyorsunuz, böyle bir düzen olmaz! Bugün net bir şekilde operasyon çekerek golümüzü iptal ettiler." dedi. 

 

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#Süper Lig#Konyaspor#Kayserispor

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