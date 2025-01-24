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Konyaspor'dan sağ bek takviyesi! İsmi Beşiktaş'la anılıyordu

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#Transfer#Konyaspor#Beşiktaş
Konyaspordan sağ bek takviyesi İsmi Beşiktaşla anılıyordu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 12:54

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ismi Beşiktaş ile de anılan Serik Belediyespor'un genç sağ beki Abdurrahman Üresin'i transfer etti.

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Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor’umuz, genç futbolcu Abdurrahman Üresin ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Yeni transferimiz takımımızda 17 numaralı formayı giyecek" ifadelerine yer verildi.

İmza töreni sonrası konuşan 21 yaşındaki genç savunmacı, "Öncelikle tarif edilemez duygular içerisindeyim. Bu büyük camiada tabiki hedeflerim var. Süper lig kariyerimin başlangıç noktası olan Konyaspor benim için büyük anlam ifade ediyor. Önce kulübüm için sonrasında kendi hedeflerim doğrultusunda çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Abdurrahman Üresin, Serik Belediyespor formasıyla bu sezon TFF 2. Lig'de 17 maça çıkarken 3 asist üretti.

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#Transfer#Konyaspor#Beşiktaş

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