Konyaspor'dan sağ bek takviyesi! İsmi Beşiktaş'la anılıyordu

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Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor’umuz, genç futbolcu Abdurrahman Üresin ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Yeni transferimiz takımımızda 17 numaralı formayı giyecek" ifadelerine yer verildi.

İmza töreni sonrası konuşan 21 yaşındaki genç savunmacı, "Öncelikle tarif edilemez duygular içerisindeyim. Bu büyük camiada tabiki hedeflerim var. Süper lig kariyerimin başlangıç noktası olan Konyaspor benim için büyük anlam ifade ediyor. Önce kulübüm için sonrasında kendi hedeflerim doğrultusunda çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Abdurrahman Üresin, Serik Belediyespor formasıyla bu sezon TFF 2. Lig'de 17 maça çıkarken 3 asist üretti.