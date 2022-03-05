Konyaspor'dan İlhan Palut'tan Galatasaray maçı sonrası açıklama: "Gözlerim doldu, duygulandım"

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Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı mağlup ederek ligde Trabzonspor'un ardından ikinciliğini sürdüren Konyaspor'da Teknik Direktör İlhan Palut, maç sonrasında Şampiyonlar Ligi hedefleriyle ilgili konuştu.

4 haftadır galip gelemedikleri için kazanmaya çok ihtiyaçları olduğunu kaydeden İlhan Palut, "Çok fazla ihtiyacımız vardı. Normalde oyun odaklı giden bir antrenörüm. Ama bugün bir şekilde kazansak gerçekten mutlu olurdum." dedi.

Maç öncesi statta Şampiyonlar Ligi müziğinin çalmasıyla duygulandığını belirten Palut, "Ben daha içerideydim Şampiyonlar Ligi müziğini duydum. Gözlerim doldu, duygulandım. Bir şehri buna inandırmak, bunun hayalini kurdurmak çok önemli iş. İnsanları hayal kırıklığına uğratmak da kötü. Buna hakkımız yok. Ne olur bilmiyorum gerçekten." diye konuştu.