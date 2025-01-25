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Konyaspor'dan Galatasaray maçında Yunus Akgün için kırmızı kart itirazı!

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#GALATASARAY#Yunus Akgün#Konyaspor
Konyaspordan Galatasaray maçında Yunus Akgün için kırmızı kart itirazı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 20:35

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a konuk olan Konyaspor'da futbolcular, karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrası kırmızı kart itirazında bulundu.

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Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaştı. RAMS Park'ta oynanan müsabaka birçok olaya sahne olurken ilk yarıda yaşanan bir pozisyon sosyal medyada çok konuşuldu.

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ADİL YERDE KALDI, KIRMIZI KART İTİRAZI

Karşılaşmanın 32. dakikasında Galatasaray yarı sahasında sarı - kırmızılı futbolcu Yunus Akgün'e baskı yapan Konyasporlu Adil Demirbağ, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Acı içinde yüzünü tutan Demirbağ kendisini yere bırakırken hakem Halil Umut Meler, faul düdüğünü çaldı ve Galatasaraylı Yunus Akgün'e sarı kart gösterdi.

Konyaspordan Galatasaray maçında Yunus Akgün için kırmızı kart itirazı

Bu karar sonrası Konyasporlu futbolcular ve teknik heyet kırmızı kart itirazında bulundu.

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VAR merkezinde pozisyon kontrol edilirken, Meler'e herhangi bir izleme uyarısı gelmedi ve karşılaşma Konyaspor'un serbest vuruşuyla başladı.

Yunus Akgün'ün hareketi, sosyal medyadaki futbolseverler tarafından da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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#GALATASARAY#Yunus Akgün#Konyaspor

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