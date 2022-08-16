Konyaspor'dan Fenerbahçe maçı için TFF'ye 'İstanbul' başvurusu

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Bu sene Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda gerçekleştirilen İslami Dayanışma Oyunları'nın ardından TFF Maç Planlama Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda stadyum zemininin, futbol oynamaya müsait olmadığı raporlandı. Stadyum zemininin futbolcu sağlını tehdit ettiği gerekçesiyle alınan karardan dolayı Konyaspor - Başakşehir maçı, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynandı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda zemin onarım çalışmaları devam ederken, Konyaspor’un Fenerbahçe ile oynayacağı bir sonraki iç saha maçının da Eskişehir’de oynanması için görüşmeler sürüyor.



“Fikstür değişikliği yapılmasını istedik”



Eskişehir’de oynanan Konyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından tarafsız sahada oynamaları hakkında sosyal medyada açıklamalar yapan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, zeminde yapılan çalışmaların yetişmemesi durumda bir sonraki iç saha maçının İstanbul’da oynamak istekilerini söyledi.

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Türkiye Futbol Federasyonu’na fikstür değişikliği için başvuruda bulunduklarını dile getiren Özgöçen, “Fenerbahçe maçı için taraftarımızdan gelen istek ve bizim değerlendirmelerimiz neticesinde fikstür değişikliği yapılmasını istedik. Bir sonraki maç İstanbul'da, ikinci yarıdaki maç Konya'da oynanacak şekilde. TFF henüz cevap vermedi. Cevaba göre hareket edeceğiz” dedi.



29 Ağustos tarihinde oynanacak olan Konyaspor - Fenerbahçe maçının, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda gerçekleştirilme ihtimali sürüyor. Görüşmeler devam ederken, taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelecek cevabı merakla bekliyor.