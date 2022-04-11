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Konyaspor'dan Çaykur Rizespor maçı için yeni açıklama! 'Ali Şansalan ve Erkan Engin düdüklerini assın'

#Konyaspor#Çaykur Rizespor#Ali Şansalan
Konyaspordan Çaykur Rizespor maçı için yeni açıklama Ali Şansalan ve Erkan Engin düdüklerini assın

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Çaykur Rizespor maçının hakemlerine tepkisini sürdürdü ve “Yaşanan skandala sebebiyet veren ve tüm güveni kaybeden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan ve VAR Erkan Engin'in düdüklerini asmalarını acilen bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

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Süper Lig 'in 32. haftasında Çaykur Rizespor 'a deplasmanda 2-1'lik skorla yenilen Konyaspor'da maçın hakemlerine tepki devam ediyor. Yeşil Beyazlı kulüp resmi internet sitesinden bir açıklama daha yayınladı ve hakem Ali Şansalan ile VAR hakemi Erkan Engin'in görevlerini bırakmalarını talep etti.

Yeşil Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Spor kamuoyu Çaykur Rizespor ile oynadığımız ve bariz hakem hatalarıyla kaybettiğimiz karşılaşmayı ibretle izlemiştir. 100. Yılımızda, marka değerine katkı sağlamaya çalıştığımız ve kıyasıya rekabete girdiğimiz, vefat eden kardeşimizin adının verildiği 'Ahmet Çalık Sezonu'nda maruz kaldığımız bilinçli operasyonu şiddetle kınıyoruz.

Ligimizde yaşanan olumsuzluklar sonrası sorumluların bir şekilde görevlerine devam etmesi kabul edilemez ve dayanılmaz bir hal almıştır. Herkesin gözü önünde, çağ dışı bir ilkesizlikle, kasıtlı şekilde takımımızın mağlup olmasını sağlayanlar bir taraftan zirve mücadelemize sekte vurmuş bir taraftan da ligde kalma mücadelesini dizayn etmeye yeltenmiştir.

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Konyaspor olarak; yaşanan skandala sebebiyet veren ve tüm güveni kaybeden MHK başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan ve VAR Erkan Engin'in düdüklerini asmalarını acilen bekliyoruz.

Konyaspor camiası, adalet tecelli edene kadar olayın takipçisi olacak ve asla geri adım atmayacaktır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konyaspor#Çaykur Rizespor#Ali Şansalan

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