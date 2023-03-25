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Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması

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#Aykut Kocaman#Konyaspor#Süper Lig
Konyaspordan Aykut Kocaman açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 21:21

Konyaspor Genel Sekreteri Sertaç Tuza, Aykut Kocaman iddialarına ilişkin olarak açıklama yaptı.

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Başakşehir'den ayrılan ve yerini Emre Belözoğlu'na bırakan Kocaman, yaklaşık 1.5 senedir takım çalıştırmıyordu.

Aykut Kocaman'ın Süper Lig ekibi Konyaspor'un başına geçeceği iddiaları gündeme gelirken kulüpten açıklama geldi.

Kocaman'la görüşme gerçekleştirmediklerini kaydeden Konyaspor Genel Sekreteri Sertaç Tuza, "Konyaspor yönetimi olarak değerli teknik adam Aykut Kocaman ile herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic görevine devam etmektedir. Kalan 11 hafta içerisinde Süper Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Sezon sonu ise Teknik Direktörümüz Stanojevic ile birlikte yeni sezonun hazırlıklarına başlayacağız. Yönetimimizin Stanojevic hocamıza desteği ve takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacağına dair inancı tamdır." açıklamasını yaptı.

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#Aykut Kocaman#Konyaspor#Süper Lig

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