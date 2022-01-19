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Konyaspor'dan Ahmet Çalık için teşekkür mesajı

#Ahmet Çalık#Konyaspor#Sporanasayfa
Konyaspordan Ahmet Çalık için teşekkür mesajı

Konyaspor Kulübü, trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık için başsağlığı dileyen kişi ve kurumlara teşekkür mesajı yayınladı.

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Konyaspor'un yaptığı açıklama şu şekilde:

Konyaspor’umuz, yüzyıllık şanlı tarihinde birçok kez acılar yaşadı. Burhan Yüceaktaş, Tevfik Lav, Recep Kum, Alperen Öztaş, Muhammet Yürükuslu ve Mustafa Berzan Tekbaş’ın acılarını, camia olarak hala yüreğimizde yaşıyoruz. 11 Ocak 2022 tarihi de bu acı dolu günlerimiz arasına girdi. Gelen bir haberle sarsıldık. Acı, bir kor gibi yüreğimize saplandı. O gün, gözyaşlarımıza eşlik etti gökyüzü… Efendiliğine, yardımseverliğine, insanlığına şahit olduğumuz Ahmet’imizin erken yaşta aramızdan ayrılışı, camiamız başta olmak üzere tüm herkesi derinden etkiledi. Günlerce dilimize pelesenk olan şarkıda söylediği gibi; Doymadım… Doyamadım… Sevmelere seni ben…

Sahada terinin son damlasına kadar mücadelesine, centilmenliğine şahit olduğumuz; saha dışında dürüstlüğüne, insanlara olan saygısına tanıklık ettiğimiz Ahmet Çalık’a doymadık, doyamadık. Mekânı cennet olsun.

Futbolcumuz Ahmet Çalık’ın vefatı sonrası telefon ile başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, bizzat cenazeye katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın M. Muharrem Kasapoğlu’na, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan’a ve taziyelerini ileten siyasi parti genel başkanlarına, milletvekillerine, bürokratlara ve belediye başkanlarına tüm içtenliğimizle teşekkür ederiz. 

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Sosyal medya, telefon ve faks aracılığıyla acımızı paylaşan Hırvatistan Futbol Federasyonu ile Paris Saint-Germain, Barcelona, Atalanta, Karabağ, LOSC Lille, Schalke 04, Valencia, Marsilya ve Traktör kulüplerine şükranlarımızı sunuyoruz.

Ülkemizdeki spor camiası, el ele vererek kederli günlerdeki birlikteliğimizi tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere; Kadınlar Ligi, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden bütün kulüplerimize, değerli başkanlarına, Teknik Direktörlerine, Avrupa’da ve ülkemizde çeşitli takımlarda ter döken futbolculara kulübümüze gönderdikleri taziye mesajlarından dolayı tek tek teşekkürlerimizi sunarız.

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Ve spor camiasının en büyük paydaşı olan, taraftarlar… Futbolcumuz Ahmet Çalık’ın cenazesine katılan, acımızı paylaşarak iyi dileklerini ileten, yanımızda olduklarını her daim bize hissettiren Büyük Konyaspor Taraftarı ve gönül verdiği renklere bakmadan gözyaşlarımıza eşlik eden bütün sporseverlere ayrıca teşekkürü bir borç biliriz.

Bu vesileyle, Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık ve bugüne dek yeşil-beyaz uğrunda kaybettiğimiz Teknik Direktör, futbolcu ve taraftarlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.

Ruhları şad olsun.

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#Ahmet Çalık#Konyaspor#Sporanasayfa

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