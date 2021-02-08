Konyaspor'da yeni teknik direktör İlhan Palut oluyor

Uğur Yapıcı / Spor Arena

İsmail Kartal ile yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor, yeni teknik direktörünü netleştirdi. Yeşil-Beyazlıların en son Göztepe’yi çalıştıran İlhan Palut ile görüşmelerde son aşamaya geldiği ve anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi.

Bu sabah Konya’ya davet edilen Palut’un yarın Konya’ya gideceği ve son detaylarda pürüz olmaması halinde Konyaspor ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.

44 yaşındaki teknik direktör, Göztepe ile 27 maça çıkarken özellikle Hatayspor’daki başarısı ve oynattığı futbolla dikkat çekmişti.