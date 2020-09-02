Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor!

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Üç grupta 5'e 2 oyunla devam eden idman, turnuva maçlarıyla sona erdi.