Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ülke milli takımlarında bulunan oyuncular haricinde tüm oyuncular katıldı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde yapılan kuvvet ve çabukluk çalışmaları ile sona erdi.

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