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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 15:58 | Son Güncelleme:

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

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Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
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İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenman, iki grup halinde yapılan kuvvet çalışması ile başladı.

Antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

Konyasporda yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

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