Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenman, iki grup halinde yapılan kuvvet çalışması ile başladı.

Antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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