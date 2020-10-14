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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 20:36 | Son Güncelleme:

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

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Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve topla oyun ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, ülke milli takımlarında bulunan oyuncuların yanı sıra tedavisine devam edilen Uğur Demirok katılmadı.

Öte yandan milli takımdan dönen Farouk Miya takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışırken, tedavisine devam edilen Volkan Fındıklı ise salonda çalıştı

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