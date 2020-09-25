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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 00:23 | Son Güncelleme:

Konyaspor'da Uğur Demirok'tan Beşiktaş maçı açıklaması

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Konyaspor'da Uğur Demirok'tan Beşiktaş maçı açıklaması
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İttifak Holding Konyaspor'un kaptanı Uğur Demirok, Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmadan mutlu ayrılmak istediklerini söyledi.

Demirok, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşması için "Kazanabileceğimiz bir maçtı ama deplasmandan 1 puan ile döndük. Futbolda bir kural vardır, deplasmanda yenemiyorsan yenilmeyeceksin." dedi.

Bu hafta Beşiktaş gibi güçlü bir rakip ile oynayacaklarını ifade eden Demirok, şunları kaydetti:

"Onlar bize göre daha avantajlı, ön eleme maçları oynadılar. Biz ilk haftayı maç yapmadan (BAY) geçtik. Haliyle maç temposu olarak bizim önümüzde gözüküyorlar ama artık maçlar sahada kazanılıyor. Oynanmadan sonuçları kimse tahmin edemiyor. Güzel ve zevkli bir mücadele olacak. Biz geçen senenin son zamanlarında yaptığımız ve her zaman için dile getirdiğimiz mücadeleyi verirsek, Beşiktaş maçından da mutlu ayrılabiliriz diye düşünüyoruz."

- Antrenman

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra taktik çalışma ile devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmana, tedavi için ülkesine giden Marin Anicic ile tedavisine devam edilen Alper Uludağ katılmadı.

Konyasporda Uğur Demiroktan Beşiktaş maçı açıklaması

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