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Haber Giriş: 06.03.2020 - 17:27,Son Güncelleme:/

Konyaspor'da üç isimden kötü haber!

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Konyaspor'da üç isimden kötü haber!
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Konyaspor, sakatlıkları bulunan Robert Mak, Marin Anicic ve Erdon Daci'nin Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

İttifak Holding Konyaspor kulüp doktoru Abdulaziz Türksoylu Robert Mak, Marin Anicic, Erdon Daci’nin sakatlıkları hakkında açıklama yaptı.Türksoylu: “Oyuncumuz Erdon Daci’nin antrenmanda sağ ayak bileği burkulması sonrası yapılan tetkik ve muayenesinde ayakbileği dış yan bağında yırtık,yoğun ödem ve kanama görülmüştür. Marin Anicic’in her iki aşil tendonunda ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayenesinde sağ ve sol aşil tendinopati ve sol alt arka adelesinde kas zorlanması ile kanamasının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Robert Mak’ın ise sağ ayağına darbe alması sonrasında yapılan tetkiklerinde, sağ ayak tarsal kemiğinde kemik iliği ödemi saptanmıştır.” dedi.Söz konusu oyuncular sakatlıkları nedeniyle Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda yer alamayacaktır.
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