Konyaspor'da transfer tahtası açıldı! İlk transfer Josip Calusic...

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, geçtiğimiz aylarda futbolcuların ödenmemiş borçları yüzünden FIFA'dan transfer yasağı almıştı.

Ligin bitimi ile transfer yasağının kaldırılması için büyük uğraş veren Konyaspor yönetimi, bugün itibariyle tüm borçlarını ödeyerek transfer tahtasını açmayı başardıklarını açıkladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Konyaspor Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, "FIFA'daki 6 dosyamızı da bugün itibariyle hallettik. Tüm borçlar ödenerek transfer tahtamızı açtık. Transfer görüşmelerimiz tüm hızıyla devam edecek" dedi.

İLK TRANSFER CALUSIC

Yeşil-beyazlı ekip yeni sezonun ilk transferini de sosyal medya hesabından duyurdu.

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Yapılan açıklamada; "Konyaspor'umuz, savunma oyuncusu Josip Calusic ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Son olarak Sırbistan 1. Lig takımlarından FK TSC Bačka Topola'da forma giyen Hırvat stoper; Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb, NK Celje gibi takımlarında forma giydi. Calusic, takımımızda 15 numaralı formayı giyecek..." denildi.